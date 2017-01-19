Конституционный суд огласит решение о выплате России экс-акционерам ЮКОСа

ЕСПЧ 31 июля 2014 года обязал РФ выплатить бывшим акционерам ЮКОС около 1,9 миллиарда евро компенсации за нарушение их прав на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство. ЕСПЧ пришел к выводу, что компания-заявитель понесла материальный ущерб вследствие ретроспективного взыскания штрафов за налоговые правонарушения за 2000 и 2001 годы (1,3 миллиарда евро), 7% исполнительского сбора на эти штрафы (0,5 миллиарда евро), непропорционального характера исполнительных производств, — который должен быть компенсирован.

Министерство юстиции РФ как государственный орган, на который возложена обязанность по исполнению постановления ЕСПЧ, пришло к выводу о невозможности его реализации, поскольку оно основано на положениях Конвенции о защите прав человека и основных свобод и протоколов к ней в истолковании ЕСПЧ, приводящем к их расхождению с Конституцией РФ. В этой связи Минюст направил в КС запрос о разрешении вопроса о возможности исполнения постановления ЕСПЧ в соответствии с Конституцией РФ.

Публичное рассмотрение дела состоялось в КС 15 декабря. Все без исключения представители органов государственной власти высказались против исполнения этого решения ЕСПЧ.

Так, полномочный представитель президента РФ в КС Михаил Кротов заявил, что руководство ЮКОСа занималось мошеннической деятельностью, и это было подтверждено в более раннем решении ЕСПЧ.