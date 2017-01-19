Покупатели выбрали антикризисную стратегию

Анализ потребительской активности за последний квартал 2016 года показал, что россияне стали больше экономить и рациональнее относиться к тратам. Средний ценник за декабрь стал самым низким за последние пять лет, но при этом вырос спрос на б/у товары.

Россияне изменили потребительское поведение в сторону экономии, рассказал «Известиям» председатель правления Международной конфедерации союзов потребителей Дмитрий Янин

— Декабрь 2016 года с точки зрения потребительских трат оказался весьма пессимистичным — средний чек стал самым низким за последние пять лет. С точки зрения шопинга это был невеселый Новый год, — сообщил Янин.

Однако глава Международной конфедерации союзов потребителей считает, что экономия — это не негативная тенденция, а скорее правильная стратегия покупателя в кризис.

— В новый год нужно входить не с кредитами, а со сбережениями, а чтобы сделать определенные накопления, нужно экономить на повседневных тратах, — подчеркнул Дмитрий Янин. — Конечно, люди пытаются экономить, и поэтому за покупками стали чаще обращаться к интернет-площадкам, на которых частные лица и компании размещают объявления о продаже.

Слова Дмитрия Янина подтверждают данные отчета компании Avito, оказавшегося в распоряжении «Известий». Эксперты портала объявлений проанализировали данные по товарам общего спроса по всей России в IV квартале 2016 года и пришли к выводу: интерес к такого рода покупкам заметно вырос.

— Российский рынок потребительских товаров продолжил восстанавливаться после спада, характерного для начала 2016 года. Интерес потенциальных покупателей (количество запрошенных контактов по объявлениям с последующим переходом по ссылкам на контакты) к товарам общего спроса за последний квартал по сравнению с аналогичным периодом 2015 года вырос на 34%, по сравнению с предыдущим кварталом 2016 года — на 9%, — отметили в компании.

За последний квартал 2016-го пользователей портала Avito больше всего интересовало приобретение товаров в подкатегории «Личные вещи».

— Посетители Avito чаще всего искали товары «шуба норковая», «пуховик» и «платье». В десятке самых популярных запросов только два не имеют отношения к одежде — «диван» и «сумка». Остальные же так или иначе связаны с одеждой и обувью, — пояснили в Avito.

За квартал интерес к этой категории товаров вырос на 8%, за год — на 15%. Средняя цена товара за год выросла на 5% и составила 3800 рублей, что на 8% выше показателя за прошлый квартал.

Второй по популярности среди посетителей раздела товаров общего спроса оказалась подкатегория «Бытовая электроника». За квартал интерес к ней вырос на 5%. Средняя цена товара в подкатегории за год выросла на 3% и составила 8070 рублей, что на 18% выше показателя за прошлый квартал.

Третьей по популярности оказалась подкатегория «Для дома и дачи». За квартал интерес к ней снизился на 15%, но в целом за год увеличился на 11%. Средняя цена товара составила 11 310 рублей, что на 13% ниже показателя за прошлый квартал.

Президент Гильдии маркетологов Игорь Березин сообщил «Известиям», что изменение потребительской стратегии поведения специалисты отмечают уже давно и в последнее время тенденция к экономии только растет.

— Первые признаки потребительского беспокойства эксперты отметили еще в IV квартале 2013 года, когда доллар стоил 30 рублей. Но у людей уже тогда возникло подспудное волнение, — пояснил Игорь Березин. — С замедлением темпа роста экономики и снижением реальных доходов населения уже третий год подряд граждане оптимизируют свое потребительское поведение.

В гильдии также рассказали, что в последнее время покупатели стали больше внимания уделять сток-центрам и акциям: желтым ценникам, купонам и счастливым часам, когда действуют скидки.