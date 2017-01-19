Минфин забраковал антитабачную концепцию

Минфин не поддержал проект концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы, подготовленный Минздравом , сообщили «Известиям» в ведомстве. Два знакомых с ходом обсуждения документа чиновника говорят, что отрицательные заключения на документ подготовили Минпромторг Минэкономразвития . Ранее с критикой проекта концепции уже выступила ФАС . Таким образом, Минздрав пока не сможет представить документ в правительство на утверждение.

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Минфина, ведомство не поддержало проект «Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы и дальнейшую перспективу» из-за несогласия с предложенным в документе повышением ставок акцизов на сигареты и дополнительными налогами.

Как стало известно ранее, подготовленная Минздравом концепция предлагает поэтапное повышение ставок акцизов на табак в 2017, 2018, 2020 и 2022 годах, введение с 2017 года 10-процентного налога на розничную продажу табачных изделий и электронных сигарет и с 2018 года — «экологического налога» на сигареты (его размер не уточнялся).

Увеличить акцизы предлагается весьма значительно: например, к 2020 году — до уровня 4,4 тыс. рублей за 1 тыс. штук плюс 13,5% от расчетной стоимости (исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 6 тыс. рублей за 1 тыс. штук). К слову, в этом году ставки составляют 1562 рубля за тысячу штук + 14,5%.

«Предлагаемое в концепции повышение ставок акцизов может привести к росту нелегального оборота табачной продукции, в первую очередь из государств — членов ЕАЭС , поскольку таможенный контроль во взаимной торговле с указанными государствами отсутствует, а разрыв в уровне ставок акцизов только увеличится», — считают в Минфине.

В ведомстве отмечают, что в проекте концепции нет ссылки на официальный документ Всемирной организации здравоохранения , «в котором содержится рекомендация увеличить долю акциза в цене табачных изделий до 70% розничной цены».

— Стремление к достижению данного показателя может стимулировать занижение цен на табачную продукцию. В связи с этим, по мнению Минфина России, данный показатель из проекта концепции следует также исключить, — сообщили в ведомстве.

Как стало известно ранее, антитабачная концепция также предлагает введение запрета на продажу табачных изделий тем, кто родился после 2014 года, увеличить рабочий день для курильщиков, приравнять электронные сигареты к обычным и другое.

Уже сообщалось, что концепцию также не поддержала ФАС. В службе сочли, что концепция требует доработки с учетом мнения представителей бизнеса.

Два знакомых с ходом обсуждения чиновника рассказали «Известиям», что замечания к документу есть также у Минэкономразвития и Минпромторга. По их словам, в ведомствах также сомневаются в целесообразности повышения ставок акцизов, а также в оправданности приравнивания электронных сигарет к обычным.

В пресс-службе Минэкономразвития сообщили, что вопрос о согласовании концепции «прорабатывается», отказавшись от подробных комментариев.

В пресс-службе Минпромторга сказали, что официальную позицию министр Денис Мантуров высказал на Гайдаровском форуме-2017.

«Мы обязательно совместно с Минздравом и экспертным сообществом выработаем правильное решение», — сказал глава Минпромторга России.

Он также выразил мнение, что решать проблему табакокурения следует путем популяризации здорового образа жизни.

Таким образом, Минздраву придется дорабатывать антитабачную концепцию, пока с документом не согласятся коллеги из других участвующих в ее разработке министерств и служб, чтобы представить ее в правительство.

Сами табачные компании жалуются, что пока не смогли поучаствовать в обсуждении концепции. Правда, они приглашены на заседание экспертного совета в ФАС 19 января, где документ будет обсуждаться. Об этом «Известиям» рассказали два участника совещания.

— Мы не имели возможности детально изучить данный документ, поскольку он не вынесен на публичное обсуждение. Насколько мы можем судить по сообщениям СМИ, многие предложения данной концепции слишком радикальные и не учитывают интересов потребителей и государства, — отметила директор по внешнекорпоративным связям «БАТ Россия» (British American Tabacco) Яна Гуськова

Она добавила, что, например, в отношении электронных сигарет ограничения и запреты «неприемлемы без убедительных научных данных».

В компании JTI Россия (Japan Tobacco Inc.) также сообщили, что концепция с представителями табачного бизнеса пока не обсуждалась, однако добавили, что от ФАС поступило предложение обсудить проект концепции на заседании экспертного совета службы по развитию конкуренции на рынке табачной продукции.

— Проект концепции предусматривает введение дополнительных беспрецедентных ограничений в отношении производства и реализации табачных изделий, которые выходят далеко за рамки обязательств РФ по борьбе с табаком и даже рекомендаций ВОЗ. Введение дополнительных ограничений ничем не оправдано. Начиная с 2010 года легальный рынок табачной продукции в России ежегодно сокращается при одновременном росте объемов нелегальной торговли табачной продукцией, — отметил вице-президент JTI по корпоративным отношениям и коммуникациям в России Сергей Киселев

В Минздраве от комментариев воздержались.

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