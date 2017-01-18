На чем можно будет хорошо заработать в ближайшие месяцы

- Драгоценные металлы в этом году демонстрируют впечатляющую динамику. В частности, золото сформировало дно на отметке 1146 долларов за унцию, откуда затем устремилось вверх и сейчас стабилизировалось выше 1220 долларов.

Повышенный спрос на данный актив обычно наблюдается в условиях повышенной неопределенности. Если ее градус на рынке сохранится, у золота есть неплохие шансы продолжить подъем и даже стать лидером по прибыли среди традиционных инструментов, как минимум в первом квартале.

С нашей точки зрения, данный рынок в целом может проявить себя как наиболее привлекательный в предстоящем году. Во-первых, золото и серебро сейчас явно недооценены из-за внушительного падения с лета 2016-го. Во-вторых, мировая экономика демонстрирует признаки оживления. В частности, Китай по итогам 2016-го зафиксировал прирост ВВП на 6,7%, при этом его вклад в мировой ВВП составляет около 30%. Поднебесная является одним из основных импортеров металлов, поэтому позитивная динамика в китайской экономике приведет к увеличению спроса на данный вид активов. В 2017-м году это может стать одной из основных тем на финансовых площадках.

Что касается российского рубля, то он по-прежнему сохраняет стабильность. Курс доллара ушел глубоко под отметку 60 рублей и сегодня торгуется в районе 59,23, евро подешевел на 0,33% и достиг 63,26 рублей. Тем не менее дальнейшее укрепление нашей валюты под вопросом.

Во-первых, многие оптимисты надеются, что с приходом к власти в США Дональда Трампа с России будут сняты санкции, причем уже в этом году. Мы столь оптимистичных взглядов не разделяем, но допускаем, что определенное "потепление" в отношениях действительно может наблюдаться. В остальном же Трамп-политик для нас, как и для всего мира, остается загадкой. От того, какими окажутся первые 100 дней его президентства, и будет зависеть дальнейшая судьба антироссийских санкций. Пока же делать какие-либо выводы слишком рано.

Во-вторых, стоит отметить, что и позиции доллара на мировом рынке форекс пошатнулись. Уже наблюдаются первые признаки коррекции впечатляющего ралли USD, которое началось после президентских выборов в США. Одним из основных поводов стал протокол прошлого заседания ФРС США , в котором отмечалось, что трехкратное повышение ставки в 2017-м году будет возможно лишь в том случае, если Дональд Трамп приступит к реализации масштабной программы стимулирования экономики. Масла в огонь подлила и пресс-конференция Трампа, в рамках которой не было сказано ничего из того, что ждали участники рынка.

Секрет Фирмы рассказал, почему рубль больше не будет расти.