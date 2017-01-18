На чем можно будет хорошо заработать в ближайшие месяцы
Главное сейчас
Российская Газета

На чем можно будет хорошо заработать в ближайшие месяцы

РГ: На чем можно будет хорошо заработать в ближайшие месяцы
Фото:
Сергей Мельников, главный аналитик GLOBAL FX:
- Драгоценные металлы в этом году демонстрируют впечатляющую динамику. В частности, золото сформировало дно на отметке 1146 долларов за унцию, откуда затем устремилось вверх и сейчас стабилизировалось выше 1220 долларов.
Повышенный спрос на данный актив обычно наблюдается в условиях повышенной неопределенности. Если ее градус на рынке сохранится, у золота есть неплохие шансы продолжить подъем и даже стать лидером по прибыли среди традиционных инструментов, как минимум в первом квартале.
С нашей точки зрения, данный рынок в целом может проявить себя как наиболее привлекательный в предстоящем году. Во-первых, золото и серебро сейчас явно недооценены из-за внушительного падения с лета 2016-го. Во-вторых, мировая экономика демонстрирует признаки оживления. В частности, Китай по итогам 2016-го зафиксировал прирост ВВП на 6,7%, при этом его вклад в мировой ВВП составляет около 30%. Поднебесная является одним из основных импортеров металлов, поэтому позитивная динамика в китайской экономике приведет к увеличению спроса на данный вид активов. В 2017-м году это может стать одной из основных тем на финансовых площадках.
Что касается российского рубля, то он по-прежнему сохраняет стабильность. Курс доллара ушел глубоко под отметку 60 рублей и сегодня торгуется в районе 59,23, евро подешевел на 0,33% и достиг 63,26 рублей. Тем не менее дальнейшее укрепление нашей валюты под вопросом.
Во-первых, многие оптимисты надеются, что с приходом к власти в США Дональда Трампа с России будут сняты санкции, причем уже в этом году. Мы столь оптимистичных взглядов не разделяем, но допускаем, что определенное "потепление" в отношениях действительно может наблюдаться. В остальном же Трамп-политик для нас, как и для всего мира, остается загадкой. От того, какими окажутся первые 100 дней его президентства, и будет зависеть дальнейшая судьба антироссийских санкций. Пока же делать какие-либо выводы слишком рано.
Во-вторых, стоит отметить, что и позиции доллара на мировом рынке форекс пошатнулись. Уже наблюдаются первые признаки коррекции впечатляющего ралли USD, которое началось после президентских выборов в США. Одним из основных поводов стал протокол прошлого заседания ФРС США, в котором отмечалось, что трехкратное повышение ставки в 2017-м году будет возможно лишь в том случае, если Дональд Трамп приступит к реализации масштабной программы стимулирования экономики. Масла в огонь подлила и пресс-конференция Трампа, в рамках которой не было сказано ничего из того, что ждали участники рынка.
Секрет Фирмы рассказал, почему рубль больше не будет расти.
Бизнес Китай США
ФРС
Дональд Трамп Сергей Мельников
Оставить комментарий

Российская Газета: последние новости