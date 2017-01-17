«Аэрофлот» наказан за страдания пассажиров

Московский суд Пресненского района признал «Аэрофлот» виновным в том, что вынудил пассажиров ждать 12 часов из-за задержки рейса в Шереметьево . Компанию обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Legal.Report»

Постановление вынесено по статье «Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензий». Как отмечается в публикации, рейс Москва-Красноярск был задержан из-за того, что потребовалась замена самолета, а резервного лайнера не было. Руководство компании приняло решение о переносе времени вылета.

Сторона защиты пыталась убедить суд в том, что в действиях руководства «Аэрофлота» не было состава преступления. Перенос времени вылета был вызван, по мнению юриста компании, в том числе и неблагоприятными метеоусловиями.

«Были неблагоприятные метеоусловия, снегопад, мы противообледенительные действия проводили, а перевозчик освобождается от ответственности, если была техническая неисправность», – заявила юрист «Аэрофлота».

Также, как отметила адвокат, в систему кондиционирования самолета попала противообледенительная жидкость, что стало причиной срабатывания индикатора задымления на борту. Судья Диана Азарова обратила внимание на то, что в деле есть данные о том, что 12 часов понадобились авиакомпании в том числе и для отдыха экипажа.

«А почему пассажиры вынуждены были ждать из-за отдыха экипажа?» – задала вопрос судья Азарова.

Аргументы стороны защиты судья назвала "голословными" и вынесла приговор в пользу транспортной прокуратуры.