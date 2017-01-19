Рублю помогут мечты США о слабом долларе

- Сегодня курс рубля может ослабеть на фоне снижающейся стоимости нефти, а противостоять этому движению будет тот факт, что рынок сейчас нуждается в рублевой ликвидности на фоне предстоящего периода налоговых платежей.

При этом в перспективе нацвалюта находится в ожидании возможного ослабления доллара, словесные интервенции о которой идут от нового руководства США.

Действительно избранный президент США Дональд Трамп сказал о том, что экономике США нужен слабый доллар. Однако пока рынки на его избрание отреагировали наоборот укреплением валюты Нового Света. Особенно с учетом увеличения госрасходов, которые приведут к росту инфляции и тому, что Федеральному резерву придется более агрессивно увеличивать процентную ставку.

Второе - Трамп пригрозил увеличить импортные пошлины. Это тоже в итоге может привести к укреплению доллара.

Новый президент, подчеркну, это понимает и действительно через вербальные интервенции пытается не дать доллару сильно укрепиться. Реальных же инструментов для этого пока нет.

Конечно, политика Нового Света будет влиять на рубль, но сейчас больше влияет тот факт, что американские хедж-фонды, вкладывая деньги в рублевые финансовые инструменты, играют на укрепление рубля и это ему довольно помогает. Плюс к этому - рынки ожидают смягчения санкций в отношении России.

Вчера курс рубля укреплялся к доллару и евро в течение всего торгового дня валютной сессии Московской биржи . При этом в ходе торгов вне индексной сессии, на которой определяется официальный курс, причиной укрепления нацвалюты стала не нефть, стоимость которой снижается, а спрос на ликвидность в преддверии налогового периода.

Официальный курс доллара на сегодня, 13 января, составляет 59 рублей 18 копеек за единицу американской валюты (ослабление на 22 копейки). За один евро дают 63,22 рубля (ослабление на 7 копеек).