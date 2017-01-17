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«Газпром» выставил «Нафтогазу» счет на 5 миллиардов долларов за невыбранный газ
«Газпром» в соответствии с условием «бери или плати» выставил «Нафтогазу Украины» счет на 5,319 миллиарда долларов на оплату газа, невыбранного в период со второго по четвертый квартал 2016 года. Об этом сообщает Rambler News Service со ссылкой на информацию от российской компании.
Украинская сторона обязана оплатить его в течение 10 дней.
В середине декабря 2016 года глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что в случае проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску «Газпрома» будет вынужден выплатить 38 миллиардов долларов. Он уточнил, что речь идет о проигрыше по первому иску, по контракту о поставках газа — если «Газпрому» удастся доказать, что по положению «бери или плати» «Нафтогаз» должен компенсировать эту сумму. При этом Коболев подчеркнул, что такая сумма будет для «Нафтогаза» неподъемной.
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