Bosch отзывает в России почти пять тысяч опасных плит

ООО «БСХ Бытовые Приборы», представляющее компанию Bosch, отзовет в России 4700 газовых плит. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на официальный сайт Росстандарта.

Уточняется, что добровольному отзыву подлежат следующие модели плит Bosch: HGG223120E, HGV745250, HSG223020E, HSG223155R, HSV625120R, HSV745020 и HSV745050E, которые продавались с 2009-го по 2015 год.

Как пояснили Росстандарту в Bosch, «при определенных условиях» конический адаптер (штуцер), поставляемый вместе с плитами для их подключения к газовым шлангам, может треснуть или сломаться, из-за чего может произойти утечка газа. В худшем случае это может привести к взрыву газа.

Компания пообещала заменить штуцеры на всех потенциально опасно плитах. Все ремонтные работы будут проводиться бесплатно.