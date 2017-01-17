Итальянские бизнесмены нашли путь обхода санкций через ДНР

Итальянские предприниматели планируют в феврале посетить самопровозглашённую Донецкую народную республику и обсудить с представителями местной власти и бизнеса возможности сотрудничества. Об этом RT сообщил президент культурной ассоциации «Ломбардия — Россия», которая организует поездку, Джанлука Савоини. Если итальянцам удастся наладить производство в этом регионе, товары смогут поступать в Россию в обход продовольственного эмбарго.

Президент культурной ассоциации «Ломбардия — Россия» Джанлука Савоини рассказал RT, что планирует организовать в феврале визит делегации итальянских предпринимателей в ДНР, где представители бизнеса смогут обсудить с местной властью возможности сотрудничества.

«Наша ассоциация организует поездку бизнесменов Италии в Донецк. Мы надеемся на скорейшее улучшение политической ситуации в регионе и готовы к новым совместным проектам», — сообщил он в беседе с RT.

Инвесторы уточнили, что пострадавшая от военных действий экономика Донбасса представляет для них большой интерес.

«Здесь необходимо вмешательство зарубежных инвесторов, которые обладают техническими знаниями и опытом производства, а также капиталом», — говорится в представленном на официальном сайте «Ломбардия — Россия» документе, с которым ознакомился RT.

Кроме того представители ассоциации отмечают, что бизнес в ДНР — возможность для итальянских производителей поставлять товары на российский рынок.

Отметим, что в 2014 году российские власти были вынуждены ввести ограничительные меры в ответ на санкции, введённые Западом против Москвы. Правительство России тогда запретило ввоз продовольственных, сельскохозяйственных и сырьевых товаров для стран, поддерживающих ограничительные меры.

«Продукция, выпущенная в Донецкой народной республике, пойдёт как на внутренний рынок ДНР и ЛНР, а так и на экспорт в Россию в обход эмбарго на товары сельского хозяйства, продукты питания и другое», — сообщается на сайте ассоциации.

В свою очередь власти ДНР также заинтересованы в развитии сотрудничества с иностранными бизнесменами.

«Министерство иностранных дел ДНР ведёт активную деятельность по организации визитов потенциальных инвесторов из-за рубежа», — заявила RT и.о. министра иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

По её словам, в 2017 году у МИД народной республики запланированы визиты потенциальных инвесторов не только из Италии, но и из других государств.

«Это стало возможным благодаря работе представительских центров Донецкой народной республики, которые на сегодняшний день открыты в Чехии и Италии. В дальнейшем МИД ДНР продолжит координировать взаимодействие представителей зарубежного бизнеса с профильными министерствами республики по соответствующим направлениям», — пояснила Никонорова.

Февральский визит итальянцев станет продолжением сотрудничества с правительством ДНР, начатого в прошлом году.

В ноябре предприниматели из региона Венето посетили Донецк и Луганск, где им удалось наладить контакт с местным бизнесом.

Правительство Донецкой народной республики освобождает иностранных инвесторов от уплаты налога на прибыль. Кроме того, стоимость электроэнергии в республике составляет 0,01 евро за кВт/ч. В Италии, к примеру, цена электричества в 2016 составила 0,03 евро.

В прошлом году члены ассоциации «Венето — Россия» и «Ломбардия — Россия», а также пять предпринимателей из сферы пищевой и мебельной промышленности, строительства и электрификации встретились с замминистра иностранных дел ДНР Натальей Михайловой и председателем Федерации профсоюзов ЛНР Олегом Акимовым.

Культурная ассоциация «Ломбардия — Россия», как заявляют её организаторы, была создана для борьбы с однобокой подачей информации европейских СМИ о России.

«Несмотря на то, что миллионы европейцев относятся с симпатией к России и её президенту, европейские медиа противопоставлены Москве. Мы же рассказываем гражданам ЕС достоверную и актуальную информацию о России», — объясняется необходимость создания организации на её официальном сайте.

В 2015 году ассоциация организовала в Милане конференцию «Россия и Крым — большие возможности для итальянского бизнеса», а в ноябре 2016 года вице-президент ассоциации Джанматтео Феррари принял участие в конференции «Гражданское общество, СМИ и правительство: российский и европейский опыт» в Российском гуманитарном университете в Москве.

В апреле 2017 представители ассоциации планируют провести тур по культурным местам российской столицы для итальянцев.