Борис Белкин, финансовый аналитик:

- Сегодня рубль вполне способен еще немного ослабеть в рамках индексной сессии. Причиной может стать небольшое снижение цен на нефть, основанное на новостях из Саудовской Аравии, которое еще не до конца было отыграно рынком.

При этом существующие тенденции в мировой экономике некоторым аналитикам говорят о том, что время укрепления доллара подходит к концу. Если уже не пришло. Причина в том, что ранее существовавший дефицит долларов на рынке Федеральное казначейство США стало уменьшать, погашая значительные объемы ранее выпущенных облигаций. Однако это - только с одной стороны. И продолжится совсем недолго.

По большому счету, и крепкому рублю осталась пара месяцев - в середине марта должно состояться заседание ФРС, на котором ставка снова может быть повышена. Что в итоге приведет к спросу на доллары, их "нехватке" на рынке и росту курса.

Секрет Фирмы рассказал, почему рубль больше не будет расти.

Пока же вчера в рамках индексной сессии рубль ослабел по отношению к обеим мировым валютам. Произошло это на фоне небольшого снижения цен на нефть, которые опустились на заявлениях представителя Саудовской Аравии о том, что страна, возможно, не станет продлевать соглашение о сокращении добычи после июня.

Секрет Фирмы рассказал, что будет делать правительство, когда деньги в Резервном фонде кончатся.

Официальный курс доллара США на 17 декабря, по итогам торгов "Московской биржи" составил 59 рублей 61 копейка (укрепление на 1 рубль 24 копейки). Курс евро в свою очередь тоже укрепился на 11 копеек и составил 63 рубля 23 копейки за единицу валюты Старого Света.