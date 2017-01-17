СМИ: в КНР впервые через интернет-магазин за долги было продано иностранное судно

Первый случай продажи за долги иностранного грузового судна по решению суда на аукционе произошел в Шанхае. Как пишет газета "Шанхай жибао", в понедельник Шанхайский морской суд постановил продать на аукционе через популярный интернет-ресурс Taobao принадлежащее индонезийской компании грузовое судно Mahoni.

Соответствующее решение суда было принято по итогам рассмотрения дела о задержке на 18 месяцев в выплате зарплаты состоящему из филиппинцев и индонезийцев экипажу судна со стороны компании-владельца PT Meranti Meritime. По итогам аукциона, судно было продано покупателю из Гонконга за 16,89 млн юаней ($2,5 млн).

Это первый подобный случай не только в Шанхае, но и во всем Китае.