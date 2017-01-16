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Минтранс установит запретные зоны для самолётов на время проведения КК-2017 и ЧМ-2018
В местах проведения Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году будут установлены запретные зоны и зоны ограничения полетов. Соответствующее поручение дано министерству транспорта России. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на проект президентского указа, опубликованного на сайте regulation.gov.ru.
Как отмечается в сообщении, документ был разработан ФСБ России. Согласно проекту, предлагается определить случаи, когда ограничения на использование воздушного пространства в указанных зонах накладываться не будут. Кроме того, по проекту закона, будут усилены меры безопасности в установленных запретных зонах для плавания. Въезд в города, где пройдут соревнования, будет полностью запрещен для автобусов, в которых не будет установлена аппаратура спутниковой системы ЭРА-ГЛОНАСС. Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Чемпионат мира состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.
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