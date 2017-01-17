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Россиянам увеличат зарплаты
В интервью "Российской газете" министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что россиян в 2017 году ждет рост зарплаты. Об этом сообщают Рамблер/новости.
"Заработная плата, по нашим оценкам, будет увеличиваться. Не только номинальная, но и реальная. По итогам 2016 года мы, скорее всего, увидим рост реальных зарплат, потому что уже с августа наметилась положительная тенденция к их повышению", - сказал Топилин.
Министр добавил, что безработица будет колебаться в пределах показателей 2016 года. "По крайней мере, на сегодня нет предпосылок для резкого изменения ситуации", - сказал он.
Ранее сотрудники Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ (РАНХиГС) провели исследование, которое показало: россияне за четыре последних года обеднели на 10%. Кроме того, в декабре 2016 года Минэкономразвития РФ ухудшило оценку падения реальных располагаемых доходов населения в 2016 году до 5,8%.
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