Россиянам увеличат зарплаты

"Заработная плата, по нашим оценкам, будет увеличиваться. Не только номинальная, но и реальная. По итогам 2016 года мы, скорее всего, увидим рост реальных зарплат, потому что уже с августа наметилась положительная тенденция к их повышению", - сказал Топилин.

Министр добавил, что безработица будет колебаться в пределах показателей 2016 года. "По крайней мере, на сегодня нет предпосылок для резкого изменения ситуации", - сказал он.