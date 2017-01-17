Топилин рассказал о будущем росте зарплат россиян

Министр труда социальной защиты России Максим Топилин в интервью "Российской газете" заявил, что россиян ожидает рост как реальных, так и номинальных зарплат.

"Заработная плата, по нашим оценкам, будет увеличиваться. Не только номинальная, но и реальная. По итогам 2016 года мы, скорее всего, увидим рост реальных зарплат, потому что уже с августа наметилась положительная тенденция к их повышению", - сказал он.

По словам Топилина, роль в процессе роста зарплат сыграет и реализация указов президента России Владимира Путина об увеличении заработной платы в бюджетном секторе.

"Безусловно, указы президента по повышению оплаты труда основным категориям работников бюджетной сферы будут выполнены. Для этого предусмотрены все необходимые ресурсы. Соответствующая работа проводится с региональными органами исполнительной власти", - подчеркнул министр.

При этом Топилин рассказал, что рост безработицы в России не ожидается.

"Я думаю, что безработица расти не будет, скорее всего, она будет колебаться в рамках показателей 2016 года. По крайней мере, на сегодня нет предпосылок для резкого изменения ситуации", - отметил он.