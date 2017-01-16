Минтруд раскрыл секреты «налога на тунеядцев»

Российские граждане, работающие «в тени», будут обязаны платить за себя в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования. С таким заявлением выступил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Российскую газету»

Как подчеркнул Топилин, схема легализации людей, занятых в теневых секторах экономики, предполагает также осуществление выплат в фонды работодателями в том случае, если человек трудится по найму в частном секторе. На настоящий момент, добавил министр, точные суммы платежей не рассчитывались, но уточнил, что медицинское страхование по линии ОМС обходится регионам в десять тысяч рублей за одного неработающего в год. А для формирования пенсионных прав, отметил Топилин, необходимы 15 тысяч рублей в год.