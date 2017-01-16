Александр Мамут стал 100-процентным владельцем Rambler&Co

Фонд A&NN Investments Александра Мамута закрыл сделку по приобретению 50 процентов акций группы компаний Rambler&Co у структур предпринимателя Владимира Потанина . Об этом сообщает Rambler News Service. Таким образом Мамут стал 100-процентным владельцем Rambler&Co.

«Доведение доли владения Rambler&Co до 100 процентов для нас — часть реализации долгосрочной стратегии», — заявила генеральный директор A&NN Марина Гренберг. Она пояснила, что сектор интернет и медиа является одним из ключевых направлений инвестиций для фонда.

«Мы видим большой потенциал как в росте этого сектора в России в целом, так и в перспективах развития группы компаний Rambler&Co — благодаря доступу к обширной аудитории, а также возросшей за последние три года технологической и продуктовой экспертизе», — подытожила Гренберг.

Группа компаний Rambler&Co была образована в мае 2013 года в результате объединения активов «Афиши-Рамблер» (интернет-холдинг «Рамблер», «Афиша», «Лента.ру», «Бегун», «Прайс-экспресс» и «Рамблер-Игры»), ранее входившей в холдинг «ПрофМедиа» Потанина, и SUP Media («Газета.Ru», LiveJournal.com, «Чемпионат.com» и другие) Мамута. Предприниматели получили по 50 процентов акций, при этом управляющим акционером и гендиректором Rambler&Co стал Мамут.