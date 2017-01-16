Капитал 8 богатейших людей достиг объема средств половины населения Земли

Организация Oxfam сообщила со ссылкой на доклад «An economy for the 99 percent», что капитал восьми богатейших бизнесменов достиг объема средств половины мирового населения. Об этом сообщают Рамблер/новости.

В докладе отмечается, что разрыв между богатыми и бедными оказался значительно больше, чем считалось раньше. Этот разрыв усиливают бизнесмены, которые уклоняются от уплаты налогов, понижают заработные платы и влияют на политику.

Первый обладатель триллиона может появиться в мире в течение 25 лет, говорится в докладе. При этом каждый десятый житель Земли имеет на руках менее чем два доллара в день.

В конце 2016 года сообщалось, что богатейшие люди планеты по версии Bloomberg с начала года разбогатели на 237 миллиарда долларов, а их суммарное состояние достигло 4,4 триллионов долларов.