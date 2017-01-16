Трамп пообещал Великобритании торговую сделку с США, чтобы облегчить Brexit

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что заключит с Великобританией торговую сделку, которая облегчит последствия выхода страны из ЕС

Как рассказал Трамп в интервью британской газете Times, в течение нескольких недель после вступления в должность он предложит Великобритании быструю и "справедливую" торговую сделку, чтобы помочь сделать Brexit "хорошей вещью".

В начале января стало известно, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй этой весной посетит США для встречи с избранным президентом Дональдом Трампом. Сотрудники администрации премьера в декабре приезжали в США, чтобы встретиться с представителями команды Трампа и договориться о визите.

Точная дата визита не называется. Трамп вступает в должность 20 января.