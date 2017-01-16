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Трамп пообещал Великобритании торговую сделку с США, чтобы облегчить Brexit
Фото: © РИА Новости. Стрингер
Избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что заключит с Великобританией торговую сделку, которая облегчит последствия выхода страны из ЕС.
Как рассказал Трамп в интервью британской газете Times, в течение нескольких недель после вступления в должность он предложит Великобритании быструю и "справедливую" торговую сделку, чтобы помочь сделать Brexit "хорошей вещью".
В начале января стало известно, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй этой весной посетит США для встречи с избранным президентом Дональдом Трампом. Сотрудники администрации премьера в декабре приезжали в США, чтобы встретиться с представителями команды Трампа и договориться о визите.
Точная дата визита не называется. Трамп вступает в должность 20 января.
Большинство британцев (51,9%) на референдуме 23 июня проголосовали за выход из ЕС. Премьер-министр страны Дэвид Кэмерон ушел в отставку. Новым премьером стала экс-глава МВД Британии Тереза Мэй. Валютные и фондовые рынки отреагировали на решение Великобритании кратковременной паникой, однако ситуация довольно быстро стабилизировалась.
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