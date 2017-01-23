"Пакет Яровой" предлагают уценить

Минкомсвязь пересчитала расходы операторов на исполнение требований закона

Потенциальные затраты операторов связи на хранение данных для исполнения положений "пакета Яровой " могут снизиться в десятки раз -- до 100 млрд руб., утверждает Минкомсвязь. Для этого Госдума должна будет скорректировать закон, отказавшись от требования хранить интернет-видео, данные IPTV и информацию с торрентов. В совокупности на такой контент приходится до 80% всего трафика, а расходы операторов с учетом его хранения достигли бы 5-10 трлн руб.

Объем затрат операторов связи на реализацию положений "пакета Яровой" может быть снижен до 100 млрд руб. за счет уменьшения объемов трафика пользователей, который необходимо хранить, сообщили "РИА Новости" со ссылкой на разъяснение Минкомсвязи по итогам заседания экспертной рабочей группы федерального уровня при правительстве. Без доработки закона при условии обязательного хранения всего трафика суммарные затраты операторов могли составить до 5 трлн руб., следует из документа.

"МегаФон", "Вымпелком" и Антитеррористический пакет законов, подготовленный депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым , подписан президентом 6 июля 2016 года и требует от операторов связи и интернет-компаний хранить до шести месяцев весь пользовательский интернет-трафик, а также записи телефонных переговоров начиная с 1 июля 2018 года. В минувшем году операторы МТС Tele2 оценивали свои суммарные затраты на исполнение требований "закона Яровой" в 2,2 трлн руб. Эксперты утверждали, что расходы всех операторов связи в стране могут достигнуть 10 трлн руб.

О том, что Минкомсвязь и силовые ведомства готовы скорректировать положения "пакета Яровой", стало известно в четверг 19 января. Как заявил заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин , министерство предлагает отказаться от необходимости хранить интернет-видео, трафик IPTV, информацию с торрентов и ряда других ресурсов, на которые приходится около 80% всего трафика в сети. Кроме того, по словам замминистра, переход к хранению информации в течение полугода, как это предусмотрено законом, сделают поэтапным: поначалу сроки хранения будут меньше, но постепенно станут наращиваться.