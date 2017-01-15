Американец заставил налоговиков пересчитывать пять тележек с одноцентовыми монетами

Житель американского города Лебанон в штате Пенсильвания Ник Стаффорд заплатил налоги, привезя в местное отделение Департамента транспорта пять тележек с мелочью, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Bristol Herald Courier

Требуемую сумму в 3 тыс. долларов он получил по запросу в банке 300 тысячами одноцентовых монет, а затем, погрузив их в пять тележек, отвез в департамент. «Это были очень тяжелые тележки», – поведал он. Вес монет, по данным издания, составил 726 килограммов. На их пересчет сотрудники департамента потратили практически весь рабочий день.

Экстравагантный поступок стал местью американца за многомесячные препирательства с чиновниками. Еще в сентябре он попытался выяснить, куда конкретно должен перечислить налоги за новый автомобиль Corvette своего сына, а также за свою недавно приобретенную машину. После долгих обзвонов колл-центров, он так и не добился от операторов внятной информации, а с нужными специалистами его не связали, отказавшись предоставить их телефонные номера.

Затем он направил запрос в Департамент транспорта, в котором ссылался на американский Закон о свободе информации. Стаффорд отмечал, что этот закон позволяет гражданам получать контактную информацию сотрудников госорганов. Однако ему было отказано. В итоге налогоплательщик обратился в суд с тремя исками. Два из них были адресованы конкретным сотрудникам ведомства, а один – всему Департаменту транспорта.

Иски судья отклонил, однако прокурор передал Стаффорду список запрашиваемых номеров телефонов в зале суда. «Я считаю, что прозрачность властных структур и их готовность помочь людям имеют большое значение для нашей страны, для нашей демократии», – заявил довольный таким завершением этой истории американец.