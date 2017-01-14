СМИ узнали, как сильно авария Falcon 9 разорила Илона Маска

Главе компании SpaceX пришлось очень дорого заплатить за аварию при запуске ракеты Falcon 9.

Из-за аварии компания потеряла четверть миллиарда

Как сообщают СМИ, речь идет об аварии, которая случилась в июне 2015 года. Тогда он стоила Илону Маску больше четверти миллиарда долларов. Информацией об этом поделилось издание The Wall Street Journal, сославшееся на финансовые документы вышеназванной компании.

Авария повлияла на количество запусков SpaceX в 2015 году. Вместо запланированных 12 полетов в космос, компания смогла осуществить только шесть. Кроме того, в том же году выручка компания упала на 6 процентов до 945 млн долларов.