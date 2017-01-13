Нацбанк Украины продал $10 млн для остановки падения гривны

На Украине Национальный банк (НБУ) продал 10 миллионов долларов, чтобы остановить падение курса гривны. С таким заявлением выступили в пресс-службе регулирующей организации. Текст заявления передают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС

«Национальный банк вышел на рынок с интервенцией в этой форме для сглаживания чрезмерных колебаний, обусловленных временными факторами. Объем интервенции составил до $10 млн», - говорится в сообщении.

В сообщении также уточняется, что каждый доллар обошелся в 27,687 гривны. По информации банка, «гривна на торгах перестала терять позиции», а торги завершились на отметке 27,60/27,70 гривен за доллар. Как подчеркнули в пресс-службе регулятора, в дальнейшем удерживать от падения гривну планируют таким же образом.

«Объем международных резервов на начало января составил $15,5 миллиардов. Этого достаточно и для продажи валюты в ходе интервенций, и для выполнения обязательств правительства и НБУ», - заявили в Нацбанке.

С начала 2017 года Нацбанк Украины продал валюты на сумму 70,1 миллионов долларов. За неделю курс гривны упал более чем на 7%. В регуляторе падение курса национальной валюты объяснили сезонным спадом деловой активности.