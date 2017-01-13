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Россельхознадзор рассказал о массовой фальсификации продуктов в России
Четвертая часть всех продуктов в России – фальсификат. С таким заявлением выступил помощник главы Россельхознадзора Алексей Алексеенко. Его слова передают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
«Проблема, которая наносит нам колоссальный урон и может принести его еще больше, — это массовая фальсификация пищевой продукции. По нашим выборочным проверкам, устойчиво фальсифицируется четверть всей пищевой продукции», — заявил Алексеенко.
Свое заявление представитель ведомства сделал во время Гайдаровского форума. По словам Алексеенко, в России фальсифицируются все виды продуктов, кроме яиц. По мнению чиновника, пищевое яйцо фальсифицируется только в Китае. Алексеенко подчеркнул, что компании, производящие качественные нефальсифицированные продукты, оказываются в экономически невыгодных условиях и призвал государство создать условия для развития перерабатывающей промышленности.
Гайдаровский форум - ежегодная экономическая конференция. В 2017 году форум проходит в восьмой раз. В работе конференции примут участие 13 тысяч человек, в том числе члены правительства РФ и иностранные эксперты. Форум проходит на площадке Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ с 12 по 14 января.
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