Россельхознадзор рассказал о массовой фальсификации продуктов в России

«Проблема, которая наносит нам колоссальный урон и может принести его еще больше, — это массовая фальсификация пищевой продукции. По нашим выборочным проверкам, устойчиво фальсифицируется четверть всей пищевой продукции», — заявил Алексеенко.

Свое заявление представитель ведомства сделал во время Гайдаровского форума. По словам Алексеенко, в России фальсифицируются все виды продуктов, кроме яиц. По мнению чиновника, пищевое яйцо фальсифицируется только в Китае. Алексеенко подчеркнул, что компании, производящие качественные нефальсифицированные продукты, оказываются в экономически невыгодных условиях и призвал государство создать условия для развития перерабатывающей промышленности.