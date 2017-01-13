Между Россией и Украиной прекращено соглашение о достройке Хмельницкой АЭС

Россия и Украина разорвали соглашение о строительстве Хмельницкой АЭС. Договор касался сотрудничества в возведении энергоблоков №3 и 4. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на официальный портал правовой информации

В сообщении министерства иностранных дел говорится, что соглашение прекратило действие 12 мая 2016 года. Договор был подписан 9 июня 2010 года в Киеве. Украинская сторона расторгла этот договор еще 16 сентября 2015 года. Соответствующее решение приняла Верховная рада Украины

Хмельницкая АЭС находится в городе Нетешин Хмельницкой области Украины. Главное назначение станции состоит в покрытии дефицита электрических мощностей в Западном регионе Украины. Станция введена в эксплуатацию 22 декабря 1987 года.