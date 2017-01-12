Россиян предупредили о резком росте краж денег с банковских карт

Специалисты аналитического центра Zecurion пришли к выводу, что в 2017 году число краж с банковских карт в России может вырасти на 30 процентов по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Известия»

В исследовании Zecurion говорится, что количество краж может увеличиться до 135-140 тысяч случаев.

Руководитель центра Владимир Ульянов рассказал, что причиной такого роста может стать халатность самих пользователей. «Аудитория клиентов интернет- и мобильного банкинга растет, а уровень осведомленности пользователей по вопросам безопасности снижается», - пояснил он. Например, россияне часто пользуются интернет-банкингом на рабочих компьютерах или интегрируют его с социальными сетями.

По данным Zecurion, мошенники чаще всего атакуют компьютеры с помощью вирусов-троянов и получают дубликаты SIM-карт. Так они получают одноразовые пароли для подтверждения различных банковских операций.

Ранее в Центробанке заявили, что суммарные потери российских банков и их клиентов от интернет-мошенничества за 2016 год составили два миллиарда рублей.

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