Отслужившим в армии будут платить повышенное пособие

Минтруд РФ подготовил поправки в закон о занятости. Согласно документу, мужчинам, отслужившим в армии, будут платить максимальное пособие по безработице, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Российскую газету ».

Повышенное пособие будут платить в том случае, если до того, как пойти служить, мужчина работал не менее 26 недель и получал зарплату, позволяющую претендовать на максимальное пособие. Если мужчина работал неполное время, но более длительный период, и в перерасчете на полноценную рабочую неделю получится 26 недель, он также сможет претендовать на максимальное пособие. Главное условие для получения такого пособия - после возвращения из армии встать на учет в службу занятости.

Согласно действующему законодательству, те, кто имеют длительный перерыв в работе (более 12 месяцев), могут рассчитывать только на 850 рублей пособия. Таким образом, мужчины, уходящие в армию и возвращающиеся после этого на рынок труда, не могут претендовать на максимальную выплату. Этот законодательный пробел и хотят исправить.

Сейчас пособие по безработице составляет 850—4900 рублей.