Ученые установили источники вдохновения инновационных компаний в 2016 году

Лидеры списка мировых инновационных компаний в 2016 году находили две трети (65%) новых идей благодаря социальным сетям и анализу "больших данных" (big data), говорится в исследовании The Boston Consulting Group (BCG) "Самые инновационные компании 2016 года: преодолевая неприятие "чужих" изобретений".

Всего в список попало 50 международных компаний: 34 из США, 10 из Европы и 6 из Азии. Первые четыре позиции по данным ежегодного исследования BCG снова заняли Apple Google , Tesla Motors и Microsoft . Amazon улучшила свое положение на четыре пункта и теперь замыкает первую пятерку. Онлайн-кинотеатр Netflix и Facebook впервые вошли в десятку лучших, поднявшись на 15 и 19 позиций соответственно. В последней десятке Marriott, Siemens , Honda и другие.

Согласно исследованию, разница между наиболее активными новаторами и отстающими в этом аспекте фирмами заключается именно в поиске внешних разработок. Так, 65% новых идей активным инновационным компаниям удается найти благодаря социальным сетям и анализу больших данных, у неактивных новаторов доля таких идей составила лишь 14%. Кроме того, 66% активных новаторов часто находят новые идеи с помощью внешних партнерств (по сравнению с 22% у более слабых новаторов).

Отмечается, что для реализации идей компании в дополнение к традиционным подходам, таким как совместные предприятия, используют корпоративный венчурный капитал и инкубаторы. Среди активных инновационных компаний 62% компаний используют инкубаторы, среди неактивных — 13% опрошенных.