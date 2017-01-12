НДС за иностранные компании будут платить российские партнеры

Такое решение приняла Федеральная налоговая служба после обращения нидерландской компании Uber, предоставляющей сервис по вызовы такси.

Партнеры компании – таксисты. Они должны регистрироваться как индивидуальные предприниматели и оплачивать НДС на комиссию самого Uber (20%), но не на полную стоимость поездки.

«Uber компенсирует партнерам выплату в бюджет по НДС, — сообщила «Известиям» директор компании по коммуникациям в России и СНГ Ирина Гущина.

Напомним, что с нового года, иностранные компании, торгующие в РФ электронным контентом, должны уплачивать НДС в размере 18%, как и другие налоговые резиденты.