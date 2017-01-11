Стала известна судьба подаренной Путину квартиры

Подаренная российскому президенту Владимиру Путину квартира будет передана нуждающейся семье. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на аккаунт группы компаний «Сапсан» в Facebook

«Полностью готовая к проживанию комфортная двухкомнатная квартира в жилом комплексе «Мелодия леса» 12 января станет домом для достойной семьи», — говорится в сообщении.