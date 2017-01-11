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Стала известна судьба подаренной Путину квартиры
Подаренная российскому президенту Владимиру Путину квартира будет передана нуждающейся семье. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на аккаунт группы компаний «Сапсан» в Facebook.
«Полностью готовая к проживанию комфортная двухкомнатная квартира в жилом комплексе «Мелодия леса» 12 января станет домом для достойной семьи», — говорится в сообщении.
Президент компании Сергей Шмаков ранее подарил сертификат на квартиру члену спортивный делегации из Белоруссии Андрею Фомочкину, который пронес российский флаг на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро. Также бизнесмен заявил, что готов подарить квартиру и главе российского государства, однако Путин от подарка отказался. Позднее пресс-секретарь президента России заявил, что Владимир Путин будет рад, если квартира достанется нуждающимся.
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