Украина вышла на очень высокие объемы отборы газа из ПХГ

«Украина вышла на очень высокие — более 80 миллионов кубометров в сутки — объемы отбора газа из подземных хранилищ, которые к этой зиме были заполнены на рекордно низком уровне», — заявил Миллер.

11 января вице-премьер Украины Владимир Кистион заявил, что Украина сможет пройти отопительный сезон даже при низких температурах с теми запасами газа, что у нее есть в ПХГ. На 8 января, по словам политика, использовано 22% от всех запасов. На настоящий момент в ПХК Украины хранится порядка 11,5 миллиардов кубометров газа. Как отмечается в публикации, в этом отопительном сезоне украинские власти впервые не использовали российский газ, а закачивали в ПХГ газ, купленный у европейских поставщиков по реверсу. Результатом такой политики стало то, что Украина начала отопительный сезон с 14,7 миллиардами кубометров газа, что на 2 миллиарда кубометров меньше, чем в предыдущие два года.