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Украина вышла на очень высокие объемы отборы газа из ПХГ
За сутки Украина забирает из подземных хранилищ (ПХГ) более 80 миллионов кубометров газа. Об этом заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Его слова приводят Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
«Украина вышла на очень высокие — более 80 миллионов кубометров в сутки — объемы отбора газа из подземных хранилищ, которые к этой зиме были заполнены на рекордно низком уровне», — заявил Миллер.
11 января вице-премьер Украины Владимир Кистион заявил, что Украина сможет пройти отопительный сезон даже при низких температурах с теми запасами газа, что у нее есть в ПХГ. На 8 января, по словам политика, использовано 22% от всех запасов. На настоящий момент в ПХК Украины хранится порядка 11,5 миллиардов кубометров газа. Как отмечается в публикации, в этом отопительном сезоне украинские власти впервые не использовали российский газ, а закачивали в ПХГ газ, купленный у европейских поставщиков по реверсу. Результатом такой политики стало то, что Украина начала отопительный сезон с 14,7 миллиардами кубометров газа, что на 2 миллиарда кубометров меньше, чем в предыдущие два года.
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