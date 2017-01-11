Авиакомпания «Ямал» нашла дефект у SSJ-100

Авиакомпания «Ямал» обнаружила дефект у одного из трех самолетов Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100), находящихся в ее авиапарке. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Интерфакс»

В пресс-службе перевозчика агентству заявили, что воздушное судно с дефектом сейчас не совершает полеты. При этом в компании не уточнили, о каком именно дефекте идет речь. Представитель «Ямала» отметил, что проблему устранят до конца января.