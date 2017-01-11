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Авиакомпания «Ямал» нашла дефект у SSJ-100
Авиакомпания «Ямал» обнаружила дефект у одного из трех самолетов Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100), находящихся в ее авиапарке. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Интерфакс».
В пресс-службе перевозчика агентству заявили, что воздушное судно с дефектом сейчас не совершает полеты. При этом в компании не уточнили, о каком именно дефекте идет речь. Представитель «Ямала» отметил, что проблему устранят до конца января.
Ранее Росавиация приостановила полеты нескольких SSJ-100 из-за дефекта проушин верхних и нижних поясов установочных узлов стабилизатора. СМИ писали, что первоначально эту проблему заметили на одном из четырех лайнеров авиакомпании «ИрАэро», а затем - еще на двух. Сообщалось, что замена деталей с дефектами будет проведена до конца января.
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