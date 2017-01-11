Рубль преодолеет психологический рубеж

Сегодня от курса рубля по отношению к доллару и евро не стоит ждать каких-либо определяющих тенденцию колебаний.

Последние дни нацвалюта "танцевала" около рубежа "60 за доллар". Думаю, что в отсутствие на рынке каких-либо знаковых новостей такая же неопределенная динамика и продолжится до конца недели.

Впрочем, помешать этому могут реализовавшиеся ожидания, связанные с комментариями американских финансовых властей. Рынки ждут мнений главы ФРС Джаннет Йеллен и представителей резервных банков о планах по повышению ставки в 2017 году.

Если эти комментарии будут, то с учетом состояния американской экономики акцент может быть дан на троекратный подъем ставки в течение года.

Конечно, это работает против рубля, но пока ощущение, что работает не очень сильно - цены на нефть влияют гораздо более серьезно. А она сейчас находится на "уютном" для рубля уровне. Но если все же ФРС победит, то нацвалюта снова преодолеет психологический рубеж в 60 рублей за доллар, ослабев по отношению к валюте Нового Света.

Вчера курс рубля уже немного ослаб по отношению к доллару и евро. При этом в течение дня курсовые изменения были незначительны, поддерживаемые стабилизацией нефтяных цен после их заметного падения накануне.

Официальный курс доллара на сегодня, 11 января, составляет 59 рублей 95 копеек (укрепление на 5 копеек). За один евро дают 63,54 рубля (укрепление на 43 копейки).