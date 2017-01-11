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Минфин предлагает исключить Гонконг из списка офшоров
Министерство финансов России предлагает исключить Специальный административный район Гонконг (Сянган) из списка офшорных юрисдикций. Соответствующий проект опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.
"Изменения вносятся Минфином России в приказ в связи с ратификацией соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Специального административного района Гонконг Китайской Народной Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и протокола к нему", - следует из законопроекта.
Планируемый срок вступления в силу изменений - сентябрь 2017 года.
Согласно информации Федеральной налоговой службы, в настоящее время в список офшорных юрисдикций входят 40 государств и административных единиц.
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