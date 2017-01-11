Минфин предлагает исключить Гонконг из списка офшоров
Главное сейчас
ТАСС

Минфин предлагает исключить Гонконг из списка офшоров

Минфин России не хочет видеть Гонконг офшором
Фото:
Министерство финансов России предлагает исключить Специальный административный район Гонконг (Сянган) из списка офшорных юрисдикций. Соответствующий проект опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.
"Изменения вносятся Минфином России в приказ в связи с ратификацией соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Специального административного района Гонконг Китайской Народной Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и протокола к нему", - следует из законопроекта.
Планируемый срок вступления в силу изменений - сентябрь 2017 года.
Согласно информации Федеральной налоговой службы, в настоящее время в список офшорных юрисдикций входят 40 государств и административных единиц.
Еще 1 источник
Бизнес Китай Политика
Оставить комментарий

ТАСС: последние новости