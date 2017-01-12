ОСАГО дополнят возмещением за некачественный ремонт

Закон об ОСАГО ко второму чтению может получить важную поправку. С ее помощью автовладельцы смогут получить увеличенные штрафы со страховой компании за каждый день, когда машина находилась в ремонте, который был выполнен ненадлежащим образом. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков , где сейчас идет активная доработка документа. Депутаты обсуждают возможность десятикратного увеличения штрафов за некачественный ремонт, но эта идея не понравилась страховщикам.

Сейчас страховые компании несут полную ответственность за некачественный ремонт в рамках продуктов каско, но при этом в случае с ОСАГО получить такие выплаты сложнее, а их размер значительно скромнее.

— Необходимо предусмотреть возможность получения возмещения деньгами, если проведен некачественный ремонт. За всё это предполагается сделать ответственными страховые компании, выплачивать возмещение в случае некачественного ремонта должны страховщики, — рассказал об идее Анатолий Аксаков. — То есть человек должен иметь отношения прежде всего со страховой компанией. Если что-то пошло не так, то страховая компания должна возмещать.

Обсуждаемая идея заключается в том, чтобы при наступлении страхового случая на ремонт автомобиля отводилось 35 дней. Застрахованный вправе выбирать — получить возмещение деньгами или в натуральном виде. Во втором случае вся ответственность ложится на страховщика, в том числе за нарушение сроков и некачественный ремонт. Если владелец автомобиля не удовлетворен его состоянием после возвращения транспортного средства, он может потребовать штрафные пени из расчета не 30–60 рублей, как сегодня, а 600 рублей за каждый день, когда машина находилась в сервисе. Такое правило сейчас действует для каско.

— Идея в том, что если человек по истечении 35 суток получит автомобиль и у него будут доказанные через экспертов претензии к страховщику, то он отправляет транспортное средство на повторный ремонт, который оплатит страховщик. Он же оплатит некоторые пени и штрафы, аналогичные с каско, — рассказал президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс

По его словам, эту идею предложили правозащитники и автовладельцы. Они же выступили с предложением увеличить действующие штрафы в десять раз.

Сам глава РСА не считает целесообразным десятикратное увеличение штрафов, ведь это фактически уравняет ОСАГО с каско при абсолютно разной ценовой категории этих страховых продуктов. Кроме того, это фактически вводит презумпцию виновности сервисной станции и страховщика.

— В целом идея штрафов адекватная, но их нужно вводить по аналогии, а не в равном размере. Иначе каждый такой ремонт будет весьма дорогим, — отметил Игорь Юргенс.

В целом идею поддерживает и управляющий директор Национального рейтингового агентства (НРА) Павел Самиев . По его мнению, это создаст систему контроля за работой страховщиков.

— Возможно, штрафы или пени за каждый день, что автомобиль находится на повторном ремонте после некачественного первого, могли бы встать на службу такой системы и применяться в качестве превентивной меры против недобросовестности страховых компаний, — считает Павел Самиев.

В то же время, отмечает управляющий директор НРА, такая система не должна приводить к ситуациям, при которых у пострадавших граждан появляются способы давления на страховщиков с целью получения дополнительных денег.

— Не должны при этом возникать и риски откровенного мошенничества со стороны тех же автоюристов, — полагает Павел Самиев. — Не должно быть жесткой привязки размера штрафа к количеству дней нахождения автомобиля в ремонте, ведь юридически ответственность за качество самого ремонта несет автосервис, а страховщик — за сроки и полноту выполнения работ.