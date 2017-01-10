В рамках соглашения с нефтедобывающими странами Россия приступила к сокращению добычи нефти по ускоренному графику, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

«Приступили к снижению», — рассказал источник агентства.

По данным РИА Новости, снижение осуществляется по ускоренному графику и пока превышает первоначально озвученную цель в 50 тысяч баррелей в сутки.

Ранее сообщалось, что в рамках договоренности с ОПЕК с 1 января все нефтяные компании в России должны сократить добычу в равной степени на 2,7%. Также в декабре к этим договоренностям присоединились и другие нефтедобывающие страны вне организации.