AliExpress восстановил доставку в Россию

Китайская торговая интернет-площадка AliExpress возобновила экспресс-доставку товаров в Россию. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС

Компания приостанавливала оказание этой услуги 6 января, после того как Федеральная таможенная служба России (ФТС) начала в усиленном режиме проверять паспортные данные получателей товаров.

В заявлении AliExpress, которое приводит ТАСС, говорится, что приостановка экспресс-доставки не отразилась на отправке посылок почтой.

По данным «Коммерсанта» , также экспресс-отправления в Россию возобновил британский онлайн-ритейлер Asos.

Шестого января сайт AliExpress.com оповестил работающие на его площадке интернет-магазины о приостановке экспресс-пересылки товаров в Россию по каналам «AliExpress - доставка без проблем» и «СПСР-Экспресс». Сообщалось, что причиной стали «проблемы с таможенным оформлением посылок». В тот же день Asos приостановил экспресс-доставку в Россию в связи с обновлением ИТ-систем.