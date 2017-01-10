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AliExpress восстановил доставку в Россию
Китайская торговая интернет-площадка AliExpress возобновила экспресс-доставку товаров в Россию. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС.
Компания приостанавливала оказание этой услуги 6 января, после того как Федеральная таможенная служба России (ФТС) начала в усиленном режиме проверять паспортные данные получателей товаров.
В заявлении AliExpress, которое приводит ТАСС, говорится, что приостановка экспресс-доставки не отразилась на отправке посылок почтой.
По данным «Коммерсанта», также экспресс-отправления в Россию возобновил британский онлайн-ритейлер Asos.
Шестого января сайт AliExpress.com оповестил работающие на его площадке интернет-магазины о приостановке экспресс-пересылки товаров в Россию по каналам «AliExpress - доставка без проблем» и «СПСР-Экспресс». Сообщалось, что причиной стали «проблемы с таможенным оформлением посылок». В тот же день Asos приостановил экспресс-доставку в Россию в связи с обновлением ИТ-систем.
Представители «СПСР-Экспресс», Pony Express, DHL Express рассказали СМИ, что с начала января ФТС стала требовать больше документов от получателей посылок, в частности, службу перестали устраивать номера паспортов в электронном виде, и она стала требовать эту информацию в бумажном виде. Затем гендиректор «СПСР-Экспресс» Владимир Солодкин рассказал «Коммерсанту», что с 7 января ФТС перестала запрашивать бумажные копии паспортов, и сейчас всё работает по ранее действовавшим правилам.
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