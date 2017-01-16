СМИ: Центробанк "обезвредил" 1600 незаконных кредиторов в 2016 году

Как отмечает газета, Центробанк усилил активность в борьбе с компаниями, которые под видом микрофинансовых организаций незаконно выдают потребительские займы по ставкам порядка 900% годовых. Отмечается, что в прошлом году выявлено почти вчетверо больше компаний, занимающихся незаконным кредитованием, чем в 2015-м.

"В прошлом году Центробанк передал в прокуратуру, Министерство внутренних дел и Федеральную антимонопольную службу сведения о 1600 "черных кредиторах", — отмечает издание.

В ЦБ уточнили, что в 2015 году Банк России и его территориальные подразделения направили в уполномоченные органы 431 письмо по нелегальным кредиторам, а в 2016 году направлялось порядка 300–400 обращений ежеквартально.