Россияне охладели к доллару

Снижение курса доллара и евро по отношению к рублю до двухлетнего минимума в начале года не привело к ажиотажному спросу на иностранную валюту со стороны населения. Об этом свидетельствуют результаты опроса десяти крупнейших банков, проведенного «Известиями». Такое поведение говорит, с одной стороны, о росте доверия граждан к национальной валюте, а с другой — о заметном снижении спекулятивной активности, считают эксперты. Обе тенденции на руку Центробанку

Альфа-банке, Клиенты банков не стали скупать доллары и евро, несмотря на то, что курсы этих валют в первые дни нового года опускались в ходе торгов на Московской бирже ниже 60 и 63 рублей за доллар и евро соответственно. При этом раньше при любых похожих скачках интерес населения к валютообменным операциям резко возрастал. В Сбербанке ВТБ 24, банке «ФК Открытие» Райффайзенбанке и других крупных кредитных организациях не зафиксировали повышенного спроса на иностранную валюту с 1 по 10 января, сообщили «Известиям» в этих банках.

— В первые рабочие дни мы не наблюдаем ажиотажного спроса на валюту. Тем не менее спрос на валюту есть, как и в декабре. Традиционно доллары пользуются большей популярностью, чем евро, — рассказал руководитель центра конверсионных операций Бинбанка Станислав Макаров.

В последние годы изменение курса создавало очереди в обменниках. Причем люди стремились в банки как при укреплении, так и при ослаблении валюты, что, по мнению экспертов, говорило об общем ощущении неопределенности экономической ситуации.

— Последние несколько лет показали, что спрос на валюту среди граждан, как правило, увеличивается в условиях резкого ослабления курса национальной валюты, а не его укрепления, — констатирует ведущий аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский . Таким образом, нет ничего удивительного в том, что в нынешних условиях отсутствует какой-либо масштабный спрос на валюту со стороны физлиц, — считает он.

Особенно активно валюта скупалась в конце 2014-го и начале 2015-го после того, как Банк России перешел к «свободному плаванию» рубля, что спровоцировало его серьезное ослабление. При этом активные закупки валюты населением приводили к усугублению давления на рубль. Доллар традиционно является «резервной» валютой, которая закупается не для заграничных поездок, а для защиты от валютных рисков.

— Обычно валюту покупают или продают по истечении пяти-семи дней после изменения тренда. Дело в том, что психологически продать актив, цена которого растет, достаточно сложно, равно как и купить актив, который дешевеет. Сейчас как раз растет рубль, — отметил эксперт. По его словам, технически бывает очень сложно поймать момент перелома тренда, к тому же в динамике курса рубля переломный момент еще не наступил, уверен он.

Такое поведение россиян в целом выгодно Центробанку, которому важно снижать долларизацию экономики. Сейчас население, похоже, предпочитает хранить деньги в национальной валюте, а те, кто уже приобрел доллары или евро, не спешат сдавать их по невыгодному курсу, ожидая укрепления доллара, предполагает начальник управления кассовых операций Московского кредитного банка Ольга Ермакова . Высокие ставки по рублевым вкладам в банках также способствуют привлекательности сбережений в национальной валюте. Средние ставки по депозитам в рублях составляют сейчас 8,4%, по валютным — всего 1–2%.

— Сегодняшнее поведение сограждан говорит о росте доверия к рублю, — считает аналитик банка «Российский капитал» Анастасия Соснова . — Этому способствовал выход экономики на траекторию восстановительного роста, снижение инфляции и стабилизация курса во второй половине 2016 года.

По оценке директора департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максима Тимошенко, сейчас колебания курса в пределах 1–1,5 рубля уже не сказываются на резком изменении структуры спроса на иностранную валюту.

Впрочем, в новогодние праздники валютообменные операции всё же совершались. В основном люди тратили деньги за границей по картам или продавали остатки от поездок банкам уже на родине. В ВТБ «Известиям» сообщили, что в праздничные дни (с 1 по 8 января) клиенты больше продавали доллары и евро, чем покупали. В рабочие дни (9–10 января) спрос на валюту не увеличился, при этом физлица активно продавали доллары.