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Иностранцы начали массово скупать российские рубли
Курс рубля стал расти на биржах в новогодние праздники из-за высокой активности зарубежных инвесторов по отношению к российской валюте. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на газету «Известия».
Еще одной причиной роста курса рубля экономисты называют стабилизацию российской экономики. Кроме того, из-за этих двух факторов эксперты предполагают неплохой потенциал у рубля и к дальнейшему росту.
При этом специалисты уверены - укрепление позиции рубля имеет под собой серьезные основания. Так, трейдеры ожидают улучшения отношений между США и Россией, а также возможную отмену санкций, что не может не отразиться на экономике.
Предполагается, что в дальнейшем курс составит около 55-60 рублей за один американский доллар.
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