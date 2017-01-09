Иностранцы начали массово скупать российский рубль

Курс рубля стал расти на биржах в новогодние праздники из-за высокой активности зарубежных инвесторов по отношению к российской валюте. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на газету «Известия».

Еще одной причиной роста курса рубля экономисты называют стабилизацию российской экономики. Кроме того, из-за этих двух факторов эксперты предполагают неплохой потенциал у рубля и к дальнейшему росту.

При этом специалисты уверены - укрепление позиции рубля имеет под собой серьезные основания. Так, трейдеры ожидают улучшения отношений между США и Россией, а также возможную отмену санкций, что не может не отразиться на экономике.

Предполагается, что в дальнейшем курс составит около 55-60 рублей за один американский доллар.