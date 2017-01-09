Иностранцы скупают рубли

Начало года для российской валюты складывается неожиданно удачно. За праздники доллар стал дешевле 60 рублей благодаря возвращению интереса иностранцев к рублю и росту цен на нефть. Это двухлетний максимум рубля. Эксперты считают, что в ближайшие месяцы российская валюта может укрепиться до 57–55 рублей за доллар благодаря стабилизации в экономике и росту интереса со стороны инвесторов.

Московская биржа традиционно проводит валютные торги в январские праздники. В пятницу, 6 января, они закрылись на отметке 59,6 рубля за доллар по сравнению с 61,3 на 30 декабря. Поскольку российские игроки в эти дни обычно неактивны, спрос фактически полностью формируют иностранцы. Чаще они рубли продают, но теперь — покупают. Это довольно неожиданная тенденция: в прошлые годы в декабре–январе рубль традиционно ослабевал. Объемы сделок в праздничные дни были всего в полтора раза ниже, чем в будни, что несколько нетипично для январского затишья.

— Со стороны глобальных инвестбанков идет достаточно активная позитивная ориентация на российские активы и рубль, — объяснил он. — Поэтому у рубля есть потенциал к дальнейшему росту. Укрепление рубля оправдано, оно имеет под собой достаточно серьезные основания. В дальнейшем доллар будет колебаться в диапазоне 55–60 рублей.

Укрепление российской валюты говорит о позитивных настроениях трейдеров и о привлекательности рубля, соглашается главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова . Она не исключает, что могли сыграть роль перспективы отмены санкций США в отношении России после прихода к власти Дональда Трампа , это «достаточно сильно влияет на настроения российских трейдеров».

Интерес иностранных инвесторов к российским активам в последнее время растет благодаря общему улучшению ситуации в экономике, считает профессор Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте (РАНХиГС) Алла Дворецкая. Например, доля нерезидентов в российских облигациях федерального займа (ОФЗ) за год выросла с 21 до 27%. Ситуация объективно улучшается за счет замедления инфляции, снижения оттока капитала и укрепления бюджетной системы, говорит эксперт.

Такое укрепление рубля ставит вопросы перед Минфином Центробанком : бюджету слишком сильный рубль невыгоден из-за опасности снижения поступлений от экспортеров. В целом же коридор 55–60 рублей за доллар выглядит приемлемым для экономических властей, оценивают эксперты.

— Возникает вопрос — что будут делать Минфин и ЦБ по части динамики курса рубля, будут ли словесные или иные интервенции? Думаю, что в указанном интервале рубль может двигаться без каких-то активных действий со стороны монетарных властей. Но при текущих ценах на нефть падение доллара ниже 55 рублей может повлечь за собой меры со стороны правительства или ЦБ. Последний как раз может в какой-то момент воспользоваться ситуацией для наращивания резервов, — считает Ярослав Лисоволик, напоминая о стратегических планах Банка России увеличить резервы до $500 млрд.

Ни один из опрошенных «Известиями» экономистов не усматривает фактора приватизации «Роснефти» среди причин укрепления национальной валюты. В середине декабря Минфин сообщил о получении всей суммы — €10,2 млрд — по итогам приватизации 19,5-процентного пакета акций нефтяной компании. Некоторые эксперты опасались, что эта сделка из-за большого поступления валюты на российский рынок может дестабилизировать курс. Но этого не произошло.

Дорожающая с начала декабря нефть решающего влияния на курс не оказала, но определенную поддержку дала. Ведущий аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский отметил, что позитив на сырьевых рынках был обеспечен достижением долгожданного соглашения стран ОПЕК снизить добычу нефти. К 8 января сообщения о снижении объемов добычи пришли из Саудовской Аравии, Ирака, Кувейта, Омана и других крупнейших поставщиков. Это оказывает поддержку ценам и соответственно валютам нефтедобывающих стран.

— На горизонте первого полугодия российская валюта может продолжать смотреться весьма неплохо, и пара доллар/рубль имеет хорошие шансы перейти в район 57–58 рублей за доллар, — считает Михаил Поддубский.

Однако оптимизм инвесторов зависит не только от ситуации внутри России, но и от мировой конъюнктуры. Поэтому в случае коррекции на мировых площадках или новых внешних вызовов рубль может вернуться к уровню 62–63 рубля за доллар.

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