«Молчунам» дадут слово

Минфин и ЦБ поправили свою концепцию пенсионной реформы, предполагающую, что накопления будут формироваться вне обязательной пенсионной системы (ОПС). Изменений два, и они принципиальны. Первое касается так называемых «молчунов», которые будут автоматически подключаться к новой системе. Второе — налоговых льгот. Минфин решил учесть возражения коллег из социального блока правительства, что льготы не должны предоставляться работодателям за счет страховых взносов. Об этом «Известиям» рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев . По его словам, новая концепция налоговых льгот сейчас просчитывается.

Как рассказал в эксклюзивном интервью (читайте в одном из ближайших номеров) «Известиям» Алексей Моисеев, Минфин и ЦБ откорректировали концепцию пенсионной реформы. Ранее предполагалось, что если так называемые «молчуны», чьи накопления находятся под управлением ВЭБа , не переведут средства в один из негосударственных пенсионных фондов (НПФ), то их деньги будут автоматически преобразованы в баллы и направлены в страховую часть. Сейчас Минфин изменил схему с учетом аргументов социального блока правительства, что такой вариант с «молчунами» может привести к снижению стоимости баллов и разбалансировке пенсионной системы. С этим в финансовом ведомстве согласились.

— Если предположить, что большинство «молчунов» пойдет в распределительную систему, это могло бы привести к снижению стоимости баллов. Когда мы поняли, что такие риски есть, мы несколько подкорректировали систему, чтобы избежать реализации такого сценария, — сообщил замминистра финансов.

По его словам, чтобы не допустить снижения стоимости баллов, предполагается, что «молчуны», как и люди, чьи накопления находятся в НПФ, будут подключены к системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК) автоматически, то есть по умолчанию. Лишь деньги граждан, которые сами откажутся от накопительной пенсии и отпишутся от ИПК, попадут в страховую часть.

— Мы полагаем, что их будет не слишком много, — подчеркнул Алексей Моисеев. — Предусмотрели возможность выбора, который «молчуны» могут сделать осознанно. Они могут продолжать копить и выбрать НПФ, а могут копить деньги в баллах.

Однако главная претензия к пенсионной реформе со стороны соцблока заключалась как раз в том, что люди будут подключаться к ИПК по умолчанию. Это, как неоднократно говорили представители Минтруда ПФР , можно рассматривать как нарушение прав застрахованных. Для Минфина автоматическая подписка является принципиальной, еще раз подтвердил Алексей Моисеев. Он сообщил, что концепция уже юридически проработана и от нее отказываться финансовое ведомство не будет.

Зато Минфин готов пойти навстречу коллегам из соцблока в вопросе налоговых льгот, которые сейчас предусмотрены за счет экономии на взносах в бюджетные фонды.

— По итогу обсуждений мы договорились о том, что сохранятся льготы для работодателей и для граждан, которые по сумме поступлений будут эквивалентны для бюджета, но при этом будет другой способ исчисления льгот. Этот способ концептуально согласован, на данном этапе налоговый департамент Минфина проводит соответствующие расчеты. Льгота для работодателей сохраняется, но мы отказались от идеи делать ее за счет взносов, — отметил Алексей Моисеев.

Алексей Моисеев не стал уточнять, какой конкретно механизм сейчас рассматривается, пояснив, что сначала нужно дождаться результатов расчетов.

Ранее Алексей Моисеев говорил о том, что бюджет готов компенсировать внебюджетным фондам выпадающие доходы и может направить на эти цели около 40 млрд рублей. Сейчас он сообщил «Известиям», что соответствующие траты могут быть выше на 20 млрд рублей, поскольку в основе расчетов лежит показатель средней зарплаты и возможно отклонение от первоначальной цифры.

По словам советника президента Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Валерия Виноградова, если стоит задача привлечь в систему ИПК максимальное количество людей, то «молчунов» могут автоматически подключить к ней. По его мнению, расчет может сработать, поскольку люди, которые не делали ничего со своими накоплениями, вряд ли предпримут что-то и впоследствии.

— Поскольку планируется, что в первый год отчисления не предусмотрены, а во второй год они составят всего лишь 1%, то граждане просто не сразу заметят, что подключены к новой системе. А дальше, я думаю, сработает и широкая кампания по разъяснению преимуществ ИПК со стороны Минфина и ЦБ, — полагает Валерий Виноградов

С этим не согласна старший научный сотрудник Аналитического центра финансовых исследований Научно-исследовательского финансового института Татьяна Омельчук . Она считает, что расчеты на инертность «молчунов» на этот раз вряд ли оправдаются и они будут выходить из системы.

— Сейчас люди будут более активны, поскольку столкнутся с перспективой уплачивать взносы из своей зарплаты в квазидобровольную систему, — полагает она.

Татьяна Омельчук отметила, что отсутствие возможности обеспечить плавность поступлений средств «молчунов» может привести к разбалансировке пенсионной системы, поскольку взносы в страховую часть и накопительную изначально имеют разные цели. В первом случае деньги используются для выплат текущим пенсионерам, а накопления подразумевают инвестиции в экономику.

— Поэтому важно понимать, каким образом можно будет обеспечить выплаты через определенное время, куда вкладывать деньги и как сохранять. Сейчас средства в страховой части индексируются по инфляции и зависят от доходов Пенсионного фонда. Государству, которое получит больше обязательств на данный момент, нужно будет обеспечить и денежный поток на период оплаты будущим пенсионерам, — пояснила Татьяна Омельчук. — Накопления сами генерируют доходность и формируют выплаты. Поэтому любой вариант, предложенный в рамках пенсионной концепции, имеет свои риски.

Официальный представитель Минтруда сообщил «Известиям», что пока обновленный вариант концепции пенсионной реформы официально в ведомство не поступал.

— Будем готовы комментировать позднее, после ознакомления со всеми деталями, — добавил представитель Минтруда.

СПРАВКА «ИЗВЕСТИЙ»: Концепция пенсионной реформы, которая была представлена в конце сентября прошлого года, предполагала отмену накопительной части в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС). При этом все отчисления работодателей в размере 22% планировалось направлять в страховую часть. Все граждане, которые доверили накопления НПФ, автоматически подключатся к новой системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК). После этого работодатель будет уплачивать из их зарплаты от 0% (в первый год) до 6%. Для мотивации Минфин и ЦБ предусмотрели налоговые льготы за счет снижения налогооблагаемой базы, что позволило бы экономить на НДФЛ. Работодатели, в свою очередь, также получат льготы за счет экономии на взносах в социальные фонды. Что касается накоплений «молчунов», то если они не переведут свои средства в НПФ, их предлагалось автоматически трансформировать в баллы.