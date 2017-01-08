Крым начал получать газ из Кубани

В Крым начал поступать газ из Краснодарского края. Пока новый газопровод работает в рамках пуско-наладочных работ. В ближайшее время начнется штатная перекачка топлива. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

«Газ в системе есть. Проводятся пуско-наладочные работы, в рамках которых осуществляется поставка газа с материковой части Российской Федерации. Газа достаточно, давления достаточно, поэтому думаю, что в ближайшее время, в сжатые сроки, "Стройгазмонтаж" закончит пуско-наладочные работы и введет газопровод в штатный режим работы»,— заявил представитель думского комитета по энергетике Михаил Шеремет

По его словам, в Крыму уже не ограничивают подачу газа крупным промышленным предприятиям, как это было ранее. В системе достаточно топлива для всего полуострова.

Газопровод в 400 километров соединил материковую часть РФ с Крымом. Длина подводной части составляет 16 километров.

Топливо пойдет на строящиеся электростанции в Симферополе и Севастополе. Общая их мощность составит 940 мегаватт. Подрядчиком выступает компания «Стройгазмонтаж».