Крым начал получать газ из Кубани

В рамках пуско-наладочных работ началась поставка газа по новому газопроводу из Краснодарского края в Крым, вскоре газопровод будет переведен на штатный режим работы, сообщил бывший первый вице-премьер крымского правительства Михаил Шеремет . «Газа достаточно, давления достаточно, поэтому думаю, что в ближайшее время, в сжатые сроки, «Стройгазмонтаж» закончит пуско-наладочные работы», – приводит его слова РИА «Новости».

Он подчеркнул, что в системе газа достаточно, чтобы в полном объеме обеспечить потребности Крыма.