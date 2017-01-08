Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Крым начал получать газ из Кубани
В рамках пуско-наладочных работ началась поставка газа по новому газопроводу из Краснодарского края в Крым, вскоре газопровод будет переведен на штатный режим работы, сообщил бывший первый вице-премьер крымского правительства Михаил Шеремет. «Газа достаточно, давления достаточно, поэтому думаю, что в ближайшее время, в сжатые сроки, «Стройгазмонтаж» закончит пуско-наладочные работы», – приводит его слова РИА «Новости».
Он подчеркнул, что в системе газа достаточно, чтобы в полном объеме обеспечить потребности Крыма.
27 декабря президент России Владимир Путин дал старт подаче газа в Крым. Газопровод обеспечит прокачку до 4 млрд кубометров газа ежегодно.
Оставить комментарий