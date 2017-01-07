У кого вырастут заплаты в 2017 году

Самого большого роста зарплат в 2017 году стоит ждать сотрудникам высокотехнологичных специальностей. Также снизится популярность оптимизации издержек путем сокращения персонала. А при благоприятных экономических факторах работодатели в наступившем году решатся на индексацию зарплат. По данным сервиса по поиску работы и сотрудников Superjob, в 2016 году работодатели не баловали персонал. Только 13 процентов компаний готовы были повышать заработную плату.

При этом компании активно оптимизировали издержки. Хотя доля тех, кто делал это за счет увольнения персонала, снизилась. По данным Deloitte, 66 процентов компаний не проводили сокращений в 2016 году или ограничились сокращением менее чем 5 процентов сотрудников. Годом ранее доля таких компаний равнялась 59 процентам.

Для ряда специалистов год сложился благоприятно. В IT-сфере сохранялся дефицит квалифицированных кадров, поэтому зарплаты в этой отрасли продолжали рост. Сильнее всего прибавили доходы разработчиков Oracle . В их обязанности входит составление технической документации, участие в проектировании программных комплексов и перенос данных в базу Oracle. Их доход за год вырос на 21 процента до 100 - 120 тысяч рублей. Зарплаты специалистов по валютным операциям повысилась на 20 процентов до 55 - 70 тысяч рублей. На 19 процентов поднялись ежемесячные выплаты главным конструкторам до 100 - 150 тысяч рублей.

Также в число профессий с самыми быстрорастущими зарплатами вошли руководители отдела тестирования ПО - их доход вырос на 18 процентов, юристы по международному праву заработали в этом году на 18 процентов больше, руководители интернет-проектов на 17 процентов, программисты Java на 14 процентов, юристы по налоговому праву на 13 процентов, программисты PHP на 12 процентов и системные аналитики на 11 процентов.

В 2017 году опережающими темпами продолжит расти IT-сфера. "Предложения по зарплате будут расти для мобильных разработчиков, специалистов кибербезопасности, аналитиков Big Data", - сообщили в Superjob.ru. В сфере продаж работодатели будут готовы предложить дополнительные бонусы профессионалам по реализации услуг и высокотехнологичных продуктов. "В сфере HR будут востребованы аналитики с техническим бэкграундом и специалисты по внутрикорпоративному обучению", - считают в Superjob.ru.

Специалисты HR-сферы делают ставку на отсутствие серьезных экономических потрясений в 2017 году. В этом случае можно будет надеяться на серьезное восстановление рынка труда. "В этом случае объем спроса на персонал в 2017 году вырастет. Этот рост будет обеспечен изменениями в планах работодателей: число компаний, планирующих расширение штата, превысит в 2017 году число компаний, собирающихся проводить сокращения. По нашим оценкам, годовой прирост числа новых вакансий составит порядка 10 процентов", - считает Анна Чуксеева, шеф-редактор "Работа.ру".

Также в 2017 году будут набирать темпы новые формы взаимодействия работника и работодателя. Увеличится число компаний, использующих найм временного персонала. Количество вакансий для временного персонала вырастет на 20-30 процентов в течение 2017 года.

Довольно серьезно расширится сегмент дистанционной работы. Растет количество компаний, готовых предоставить своим сотрудникам возможность работать удаленно часть времени - 1-2 дня в неделю. Расширяется список видов деятельности, где удаленная работа считается приемлемой. Он пополнился специалистами банковского сектора, продаж, работниками сфер IT и телеком, административным персоналом.

В то же время снизится спрос на бухгалтеров начального уровня. Продолжатся сокращения численности бухгалтерских подразделений на средних и крупных предприятиях, в том числе государственных. Банки начнут сокращение действующих позиций специалистов, задействованных в бумажном документообороте. Обе эти тенденции связаны с развитием электронного документооборота и высоким уровнем автоматизации при работе с документами. Автоматизация затрагивает и работу колл-центров, большой объем работы выполняется роботами. В итоге сотрудников колл-центров также может ожидать сокращение в 2017 году.

Из положительных прогнозов на 2017 год - эксперты говорят о возвращении индексации заработных плат в большинство компаний. Средний ее размер будет на уровне официальной годовой инфляции.