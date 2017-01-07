Главный валютный стратег Citigroup прогнозирует рост курса доллара более чем на 10%

Финансовые рынки могут быть свидетелями сильнейшего роста курса доллара, если Дональд Трамп сможет добиться выполнения самой большой с 1980 года программы стимулирования экономики США, прогнозирует главный валютный стратег Citigroup Стивен Энгландер.

Президентская программа Трампа, объявленная в ходе предвыборной кампании, предполагает, среди прочего, инвестирование $550 млрд в транспортную инфраструктуру США.

По оценке Энгландера, сообщает Bloomberg, курс доллара может вырасти более чем на 10% по отношению к евро и иене, если Трамп и Конгресс смогут воплотить в жизнь большую часть программы стимулирования экономики США. При таком развитии ситуации курс доллара «легко» может вырасти до до 90 центов за евро и 130 иен за доллар, сообщил главный валютный стратег Citigroup. Он не указал, в течение какого времени эти изменения могут наступить.

«Мы можем увидеть огромный, а не детский, рост курса доллара, — заявил Энгландер. — Это (программа Трампа — RNS) было бы самым большим фискальный шоком со времен (президента США Рональда – RNS) Рейгана».