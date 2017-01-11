Доллар дорожает к мировым валютам перед пресс-конференцией Трампа

Доллар дорожает к мировым валютам, в то время как инвесторы ожидают пресс-конференцию избранного президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 09.04 мск индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,08%, до 102,11 пункта. Курс евро к доллару незначительно снижается, сохраняясь у уровня предыдущего закрытия — 1,0554 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 115,95 иены за доллар со 115,77 иены на прошлых торгах.

Позднее в среду Трамп проведет первую с момента победы на выборах пресс-конференцию. Трейдеры ожидают, что на ней политик изложит планы по фискальному стимулированию и снижению налогов. Данные меры подстегнут инфляцию в США и будут способствовать более быстрому повышению процентных ставок ФРС, что поддерживает американскую валюту.

Удорожание доллара сдерживают опасения, что Трамп может критически высказаться относительно недавнего укрепления американской валюты. "Ситуация остается непредсказуемой", — сказал газете The Wall Street Journal главный валютный стратег Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Дайсаку Уэно (Daisaku Ueno).