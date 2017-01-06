Asos вслед за AliExpress приостановил экспресс-доставку в РФ

Английский мультибрендовый магазин одежды Asos приостановил экспресс-доставку товаров в Россию. Об этом говорится на сайте магазина.

"Нам очень жаль, но мы вынуждены были принять непростое решение отключить возможность экспресс-доставки. Это произошло, потому что наша система сейчас обновляется. Как только мы уладим все технические вопросы, мы немедленно снова включим эту опцию", - сообщает Asos и предлагает пользоваться стандартной доставкой.

Ранее ТАСС сообщил, что китайский интернет-ритейлер AliExpress временно приостановил экспресс-доставку товаров в Россию по линии российской логистической компании SPSR из-за проблем с растаможиванием на границе. Как говорится в письме AliExpress, которое получили продавцы, торгующие через эту интернет-платформу (имеется в распоряжении ТАСС), по причине сбоя в системе растаможивания коммерческих экспресс-отправлений Федеральной таможенной службой (ФТС) России в настоящее время невозможно совершить надлежащим образом процедуру растаможивания отправлений в Россию.

"Начиная с сегодняшнего дня платформа временно не предоставляет услуги коммерческой экспресс-доставки, приостанавливает опцию отправки (товаров) "Китайско-российская доставка - SPSR" и "AliExpress доставка без забот - прежде всего" в российском направлении до восстановления работы системы коммерческих экспресс- отправлений ФТС России", - говорится в письме.

Все дело в паспортах

По информации генерального директора SPSR Express Владимира Солодкина, проблема коснулась всех экспресс- операторов, участвующих в эксперименте ФТС по электронному декларированию зарубежных отправлений.

"Говорить о приостановке со стороны ФТС некорректно. Начиная со 2 января ФТС начала запрашивать предоставление копий паспортных данных получателей на бумажных носителях в большем объеме, нежели ранее", - сказал Солодкин ТАСС, комментируя причины задержки посылок с товарами на границе. По его словам, операторы контактного центра SPSR Express в индивидуальном порядке обзванивают адресатов посылок для получения копий их паспортных данных на бумажных носителях и для последующего предоставления их в ФТС.

Руководитель департамента международного развития Pony Express Вячеслав Саркисов также сообщил ТАСС, что с 1 января 2017 года ФТС была введена дополнительная мера контроля. "Теперь для таможенного оформления каждой посылки, поступающей из любого зарубежного интернет- магазина, таможенный представитель (экспресс-перевозчик) обязан предоставить таможне копию паспорта получателя", - сказал он.

Вместе с тем, как сообщил ТАСС представитель "Почты России", доставка почтовых отправлений "Почтой России" (в том числе экспресс-почты EMS) осуществляется без изменений. О том, что никаких новых требований у ФТС нет, заявили и в DHL Express. "Никаких новых требований закона не появилось, таможня в рамках существующих требований может усиливать контроль. Другой вопрос, насколько та или иная компания готова предоставить необходимые данные на бумажном носителе", - сказал в беседе с ТАСС вице-президент по операционной деятельности DHL Express Юрий Шевченко

По его словам, в компании оформление проходит "изначально довольно жестко", поэтому дополнительные запросы таможенных органов на деятельность не повлияют.