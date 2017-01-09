Экспресс-доставка попала в быструю заморозку

Иностранные онлайн-ритейлеры на новогодних каникулах столкнулись со сложностями при доставке посылок в Россию. С 1 января Федеральная таможенная служба России (ФТС) в рамках "проверки соблюдения законодательства" стала запрашивать бумажные копии паспортов получателей посылок. По оценке участников рынка, эти мероприятия коснулись компаний, обслуживающих около 10% международного посылочного трафика.

В пятницу 6 января китайская интернет-площадка AliExpress.com (входит в Alibaba Group) известила торгующие на ней интернет-магазины о приостановке доставки товаров в Россию компанией "СПСР-Экспресс" и по каналу "AliExpress -- доставка без забот" "из-за проблем с таможенным оформлением посылок". Как говорится в письме AliExpress (копия есть у "Ъ"), компания попросила продавцов отменить уже сформированные, но не отправленные заказы, которые должны были проследовать в Россию через "СПСР-Экспресс", и договориться с покупателем о других способах доставки. "AliExpress -- доставка без забот" -- это канал, которым управляет Alibaba, но какие курьерские компании его обслуживают, в группе не раскрывают.

Как рассказал "Ъ" Алексей Семкин, администрирующий несколько китайских магазинов на AliExpress, "практически все посылки, поступившие в РФ после 22 декабря, остановлены таможней". "Я не могу получить информацию об отправленных и остановленных на таможне посылках -- ни от китайской стороны, ни от российской. В СПСР не могу дозвониться даже в колл-центр",-- пояснил Алексей Семкин.

Британский онлайн-магазин одежды Asos 6 января также приостановил отправки покупок в Россию экспресс-перевозчиками, объяснив это обновлением IT-систем. Партнером Asos по экспресс-доставке, согласно сайту интернет-магазина, выступает Pony Express (входит в холдинг Олега Дерипаски "Базовый элемент"). Вчера на сайте Asos была доступна лишь стандартная доставка в Россию не ранее 26 января.

Глава российского представительства Alibaba Group Марк Завадский сообщил "Ъ", что ждет пояснений со стороны ФТС и логистических партнеров. Эти проблемы не коснулись доставки "Почтой России" , сказал он. "Если AliExpress видит, что на каком-то канале доставки сложности, то его отключают. Проблемы исчезают -- работа возобновляется",-- пояснил источник "Ъ", знакомый с ситуацией.

По словам начальника пресс-службы ФТС Дмитрия Котикова, таможенные органы проводили мероприятия "по проверке соблюдения законодательства". Какое количество компаний подверглись проверке и когда она была, он не конкретизировал.

В "СПСР-Экспресс", DHL Express и Pony Express сообщили, что с начала 2017 года таможенники стали требовать больше документов от получателей посылок. Отдел рисков ФТС увеличил количество документов, которые необходимы для таможенного оформления, рассказал "Ъ" гендиректор "СПСР-Экспресс" Владимир Солодкин . "Это касается всех компаний-перевозчиков, которые участвуют в эксперименте по упрощенному таможенному оформлению,-- объясняет он.-- Никаких скоплений нет, мы продолжаем получать и отправлять посылки". О том, что AliExpress приостановила отправку посылок через "СПСР-Экспресс", господин Солодкин узнал из СМИ.

Руководитель департамента международного развития Pony Express Вячеслав Саркисов говорит, что ФТС не предупредила о более жесткой проверке документов. По его словам, эта мера "противоречит ранее заявленной политике перехода от тотального контроля к выборочному". "Поэтому все экспресс-перевозчики, занимающиеся трансграничной доставкой, испытывали трудности при проведении таможенного оформления товаров из зарубежных интернет-магазинов",-- пояснил он.

Вице-президент по операционной деятельности DHL в России Юрий Шевченко предполагает, что действия ФТС связаны с желанием идентифицировать покупателей посылок. "Нам объяснили, что появились риски при доставке на физлиц. Мы номера паспортов всегда предоставляли в электронном виде, с какого-то момента ФТС начала требовать эту информацию в бумажном виде. Для нас это проблем не вызвало, у нас это все есть",-- сказал он. Интернет-магазины, с которыми DHL работает по доставке в Россию, не прекращали отправлять покупки в РФ, говорит Юрий Шевченко. По его оценке, сложности с доставкой появились у компаний, обслуживающих около 10% посылочного трафика из-за рубежа.

Впрочем, участники рынка экспресс-перевозок не ожидают серьезных задержек в доставке посылок, как это было в 2014 году. С 7 января, сообщили Вячеслав Саркисов и Владимир Солодкин, ФТС перестала запрашивать бумажные копии паспортов, и сейчас таможенное оформление трансграничных посылок происходит по ранее действовавшим правилам.