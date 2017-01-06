AliExpress приостановил доставку товаров в Россию через SPSR

Китайский интернет-ритейлер AliExpress временно приостановил экспресс-доставку товаров в Россию по линии российской логистической компании SPSR из-за проблем с растаможиванием на границе. Об этом говорится в письме AliExpress, которое получили продавцы, торгующие через эту интернет-платформу (имеется в распоряжении ТАСС).

"По причине сбоя в системе растаможивания коммерческих экспресс-отравлений Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в настоящее время невозможно совершить надлежащим образом процедуру растаможивания отправлений в Россию, однако это не повлияло на отправленные почтой посылки. Начиная с сегодняшнего дня платформа временно не предоставляет услуги коммерческой экспресс-доставки, приостанавливает опцию отправки (товаров) "Китайско- российская доставка - SPSR" и "AliExpress доставка без забот - прежде всего" в российском направлении до восстановления работы системы коммерческих экспресс-отравлений ФТС России", - говорится в письме.